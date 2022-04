PRF prende motorista suspeito de dirigir embriagado em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento na noite de sexta-feira, por volta das 19 horas, no km 4, da Estrada do Parque Nacional de Itatiaia (BR-485) quando depararam com um veículo Ford Fusion (branco) com avarias, em frente CRI (Centro de Recuperação de Itatiaia), em Itatiaia.

Durante abordagem os agentes perceberam que os airbags tinham sido acionados. O condutor, de 62 anos, foi encontrado visivelmente embriagado que alegou que havia colidido em uma árvore. O homem confessou que havia bebida alcoólica, sendo encontradas três latas de cerveja vazias no interior do veículo.

No local, também havia uma guarnição do Exército Brasileiro que havia testemunhado o condutor chegar até ali dirigindo e descer do veículo cambaleando, estando visivelmente embriagado. Ao ser submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) o resultado foi 0,98 mg/L, sendo dada voz de prisão ao condutor.

Também foi verificado, após consulta aos sistemas disponíveis, que o referido condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A ocorrência foi apresentada na 99ª DP de Itatiaia. Além de ser preso pelo crime de dirigir embriagado, também foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem CNH e embriagado, no valor total de R$ 3.815,11.

O veículo foi removido para o pátio, tendo sido verificado, também, que possui restrição judicial de circulação, ou seja, o veículo não podia estar transitando, sendo assim, o proprietário terá que resolver a pendência judicial para poder ter o veículo liberado.