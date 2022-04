Reunião com assistentes sociais e psicólogos tratou de temas como acolhimento, oficinas e CadÚnico

A Direção do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda, realizou nessa semana no auditório da secretaria, reunião para capacitação da equipe técnica (assistentes sociais e psicólogos) que atuam diretamente nos 33 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município. Eles atendem diretamente a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social.

Durante a capacitação, a Divisão Técnica do departamento explicou sobre acompanhamento e atendimento PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Também sobre acolhimento e bom atendimento dos usuários, e orientou sobre os encaminhamentos para as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para o Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda. Além disso, falou sobre a importância de cadastro e recadastramento no Cadastro Único (CadÚnico) para recebimento de benefícios do Governo Federal.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Rosane Marques de Carvalho, a Branca, frisou sobre a importância de realizar momentos de capacitação para que os serviços e ações sejam realizados com excelência.

“Momentos de reunião, avaliação e capacitação são de extrema importância para executarmos com excelência às ações e serviços que realizamos na SMAC, em prol da nossa população. Isso enriquece para o bom desenvolvimento do nosso trabalho”, ressaltou a Branca.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, salientou que uma das prioridades do governo municipal é atender bem e cuidar das pessoas.

“Uma das determinações do nosso prefeito Neto é que as equipes de todos os serviços públicos atendam da melhor maneira possível a população de Volta Redonda. Os CRAS são os locais onde as pessoas recebem atendimento e cuidado. Por isso, é importante a realização de capacitações para melhor aprimoramento”, concluiu a secretária. Fotos cedidas pela SMAC/Secom/PMVR