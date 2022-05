O Volta Redonda goleou o Atlético Cearense por 4 a 0 na tarde deste sábado, pela quarta rodada da Série C, do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Marcos Jr. e Igor Bolt, marcado para o Volta Redonda no primeiro tempo. No segundo tempo, o time voltou ainda mais aceso na partida e aproveitou as falhas do adversários e marcou mais dois gols. Rafhael Lucas e MV, fecharam a goleada do Voltaço que assumiu a ponta do Brasileirão C.