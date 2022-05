1ª etapa da campanha no município será realizada até 31 de maio

A partir de segunda-feira, 02 de maio, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SMADR) dá início a 1ª etapa de vacinação contra a febre aftosa para bovinos e bubalinos com até 24 meses. A vacinação é gratuita e será realizada por técnicos da SMADR que percorrem as propriedades do município e promovem a imunização dos rebanhos.

A febre aftosa se trata de uma doença infecciosa aguda que causa febre seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas), principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. Ela é viral, grave e altamente contagiosa, podendo ocorrer em bovinos, suínos, ovinos, caprinos e outros animais de casco fendido (bipartido), podendo causar perdas econômicas significativas.

Patrícia Queiroz, médica veterinária da SMADR, destaca que os produtores devem ficar atentos à contagem de animais que deverão ser vacinados e declarados em maio. “Conforme circular nº12/2022 do MAPA, na 1ª etapa da Campanha Vacinação contra a Febre Aftosa, só serão vacinados bovinos e bubalinos de 0 à 24 meses, ao contrário dos anos anteriores em que todo rebanho era vacinado em maio. É muito importante que o produtor se mantenha empenhado na imunização do rebanho para que em breve o Estado do Rio de Janeiro possa ser considerado área livre de febre aftosa”.

A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural está localizada na Rodovia Benjamin Constant nº 4.703, KM 05 e para agendamento de doação de vacina ou dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do número (24) 99987-8927.