Domingão de Compras reúne milhares de pessoas em Barra Mansa

Consumidores e famílias foram às Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite à procura de produtos e momentos de lazer

“Deus ajuda quem cedo madruga”. Essa foi a fala de Janice de Assis Pereira, que é atendente em uma loja do Centro de Barra Mansa. Ela trabalhou durante a realização do Domingão de Compras, neste 1° de maio. O evento teve como tema o Dia do Trabalhador e foco no aquecimento das vendas pelo Dia das Mães. Milhares de pessoas foram às Avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, entre às 9h e às 16h, à procura de produtos e momentos de lazer. Entre elas, o prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima.

“Já trabalhei em outras edições do Domingão de Compras. Se tornou um dia de lazer para mim também, pois as pessoas que entram na loja estão mais bem dispostas, não é aquela correria dos dias úteis. Elas parecem mais felizes e muitas aproveitam para estar em família. É um dia diferente de trabalho, mais alegre e feliz”, ressaltou Janice.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello, destacou as atividades especiais desta edição, que priorizaram a assistência ao trabalhador.

“O Sesc esteve presente no evento, disponibilizando carteirinhas de associado gratuita aos comerciários. A Casa do Trabalhador – órgão vinculado ao Governo do Estado, ofereceu serviços como abertura de carteira digital, entrada no seguro-desemprego, orientações para se destacar profissionalmente, abertura do MEI (Microempreendedor Individual) e cadastro de currículos. Essas e outras ações foram pensadas especialmente para contribuir com a qualificação de quem se dedica diariamente, através de seu esforço e trabalho, para o desenvolvimento de nossa cidade”, pontuou Bruno.

Lazer e compras

Além das ações para os trabalhadores, o Domingão de Compras também teve muitas opções de lazer para as crianças. Quem aprovou as atividades foi Larissa Medeiros Prada, de 29 anos. Moradora de Resende, ela aproveitou o dia de folga para visitar a mãe, que mora em Barra Mansa, e conferir o evento de perto.

“Sempre venho com as crianças para a casa da minha mãe aos domingos. Aproveitei que aqui está um dia bonito, de sol, para passear um pouco com elas aqui na Avenida Joaquim Leite. Vi que tem muitas opções de lazer para todas as idades. O espaço é bem agradável e acolhe a todos”, disse Larissa.

Quem aproveitou para ir às compras foi o casal Matheus Joaquim da Silva e Berenice Aparecida. Ela já garantiu seu presente de Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 8 de maio.

“Comprei duas sandálias maravilhosas! Viemos distrair um pouco da correria do dia a dia e vou voltar para casa com dois presentes”, comemorou Berenice. FOTOS: Paulo Dimas