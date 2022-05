Lídice sofre com as cheias dos rios Parado e Das Pedras

O distrito de Lídice mais uma vez foi muito castigado com as fortes chuvas que atingiram a região. Os rios Parado e Das Pedras transbordaram e alagaram ruas, casas, colégios, unidades de saúde e estabelecimentos comerciais no Centro, do distrito de Rio Claro.

As chuvas iniciaram na última sexta-feira, por volta das 19 horas e aumentou durante a madrugada de sábado, provocando as cheias dos rios que cortam o distrito.

Segundo a Defesa Civil, em seis horas, choveu 138,9 milímetros. O vice-prefeito de Rio Claro, Babton Biondi gravou um vídeo com água na altura do peito e mostrou a situação no local.