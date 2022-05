Um carro caiu em um córrego na madrugada deste domingo (1º) e quatro pessoas que estavam dentro do veículo morreram, após retornarem de um aniversário, na cidade de Conceição de Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais. Dentre as vítimas fatais está o aniversariante.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e caiu no córrego às margens da MG-010. Ele teria deixado o local do acidente e até o momento desta publicação não havia sido localizado.

Ainda de acordo com os bombeiros, uma das vítimas, que já estava fora do carro, foi socorrida para a Policlínica Municipal de Conceição de Mato Dentro. Os bombeiros, após retirarem o veículo de dentro da água, encontraram embalagens de bebidas alcóolicas no veículo.

A dinâmica do acidente ainda será apurada e as vítimas fatais ainda não foram oficialmente identificadas. (Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)