Policiais militares apreendem drogas com suspeitos em Valença

Os agentes do 10º BPM apreenderam neste domingo, por volta das 15 horas, 23 pinos de cocaína, um aparelho celular LG K9 e R$ 142,00, na Rua dos Bombeiros, no bairro Santa Rosa, em Valença.

Após uma denúncia, os agentes foram até a casa de uma mulher, de 28 anos, onde foram recebidos pela companheira do suspeito, de 26 anos. A mulher liberou a entrada e numa gaveta de roupas íntimas foram encontradas as drogas.Ela disse que o companheiro estava em campo de futebol. Apreendido ele foi levado junto com a companheira para a Delegacia de Polícia, de Valença. Depois de ouvidos a mulher foi liberada e o homem ficou preso.