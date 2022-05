Um rapaz, de 25 anos, foi preso na sábado por suspeito de ter roubado um celular de um jovem, de 22 anos, na Rua Major José Bento, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa

Segundo a vítima, um comparsa participou do roubo, mas ele não foi encontrado. Os agentes estavam nas proximidades da Praça das Nações Unidas quando foi abordada pela vítima relatando o assalto. A jovem informou que foi abordada por dois homens pelas costas, a ameaçando como se um deles estivesse armado.

Os policiais foram até o local do crime onde encontraram um dos suspeitos, reconhecido pela vítima como autor do roubo. Ele estava com o celular da vítima, próximo a um restaurante.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime, permanecendo preso.