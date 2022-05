Rio Piraí transborda e deixa desalojados em Piraí e Barra do Piraí

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Rio Claro provocaram o transbordamento do Rio Piraí, deixando ruas, casas e vários moradores desalojados nas cidades de Piraí e Barra do Piraí.

O comércio também sofreu muito com o aumento do nível do rio. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio subiu aproximadamente seis metros.

Os bairros mais atingidos pelas enchente são Santana de Barra, Chalet, Ponte Vermelha, Carbocálio, Roseira, Ponte do Andrade, Maracanã, Vargem Grande, Muqueca e Centro. No bairro Roseira, a água atingiu cerca de três metros. Na Rua Sebastião Gomes, a água cobriu todo o primeiro andar das casas.