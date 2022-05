A Secretaria de Ordem Pública (SEMOP), comandada pelo tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa atendeu as várias reclamações de moradores sobre um stand colocado na calçada e parte do asfalto da Avenida Presidente Kennedy, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O stand, colocado por uma igreja evangélica, obstruía a passagem de pedestres que eram obrigados a transitar pela avenida bastante movimentada. A ação da Secretaria de Ordem Pública agiu rapidamente e guardas municipais retiraram o stand do local para a segurança dos moradores.

A moradora Antônia Reis agradeceu a iniciativa da prefeitura. “Eu tinha que passar com os meus filhos pela rua que é muito movimentada” disse a moradora.

Outro que elogiou a retirada do stand foi o senhor Leonor. “Essa “barraca” atrapalhava a gente. A calçada da mais segurança pra gente”, finalizou um dos moradores que ficou satisfeito com a ação da Guarda Municipal.

SEMOP

A Secretaria de Ordem Pública (SEMOP) foi criada através da Lei 5.863 e aprovada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores, em outubro de 2021. Tem como objetivo impulsionar a área da segurança pública, com investimentos em gestão e em profissionais especializados para atender à população de forma mais eficaz, através das ações integradas entre os órgãos ligados à segurança no município. Possui ainda a finalidade de elaborar e executar políticas públicas municipais, voltadas para a construção eficaz da segurança cidadã, com ações de prevenção à violência e à criminalidade, garantindo a inclusão social e a igualdade de oportunidade.