Encontros contam com orientações sobre noções jurídicas e aspectos psicológicos e sociais relacionados ao acolhimento

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda, por meio do Serviço Família Acolhedora, está realizando mais uma capacitação voltada para famílias voluntárias cadastradas. São cinco encontros, e o primeiro deles acontece no próximo dia 3 de maio. O encerramento será no dia 19 do mesmo mês. A capacitação é uma obrigatoriedade para ser família acolhedora. Os encontros acontecem sempre das 8h30 às 11h30, no auditório da secretaria.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar em Volta Redonda, Ana Cláudia de Lima Domingues, essa é a 15ª turma de formação em Famílias Acolhedoras.

“As oficinas têm a importância de informar às famílias e de abordar assuntos pertinentes ao acolhimento familiar, para que elas se tornem aptas a acolher. Sem a capacitação, isso não é possível: ser uma família acolhedora. Cada vez que formamos famílias, aumentamos a possibilidade de realizar acolhimento familiar para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional”, disse a coordenadora.

Entre os assuntos abordados durantes os encontros, está o funcionamento do serviço de acolhimento familiar: ele está previsto na tipificação dos serviços socioassistenciais do Governo Federal, e é um serviço que hoje faz parte da política nacional da assistência social.

As famílias que participam da capacitação recebem ainda, informação de como é o aspecto da criança, a questão do vínculo, o perfil da família de origem, como é o processo de reintegração familiar e como a família acolhedora poderá contribuir para essa transição, quando a criança for reintegrada ou quando for para uma adoção. Todos esses aspectos são importantes para que a família acolhedora possa contribuir para esse processo de transição, passando segurança para criança.

Atualmente o serviço conta com cinco famílias acolhedoras, onde três delas estão acolhendo uma criança. Mais outras duas famílias estão aguardando para iniciar novos acolhimentos.

Só pode participar da capacitação quem já iniciou todo o processo anterior para ingressar no programa. Os candidatos precisam passar primeiro por uma reunião informativa, logo após eles recebem uma visita domiciliar, onde respondem um questionário junto com a equipe técnica. Esses dados servem para conhecer os membros dessa família. Somente mediante a aprovação da equipe do serviço é que os candidatos a família acolhedora são inseridos na capacitação.

O Serviço

O Serviço de Acolhimento Familiar é vinculado à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e recebe inscrições de voluntários através do site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br) ou pelo telefone 3339-9565.

O Acolhimento Familiar foi implantado em Volta Redonda em 2012, no terceiro mandato do prefeito Antonio Francisco Neto. Inicialmente, o equipamento estava ligado à Fundação Beatriz Gama (FBG), passando à gestão da Secretaria Municipal de Ação Comunitária em 2015. A mudança ocorreu pelo fato de o serviço ser política pública, prevista na Política Nacional de Assistência Social do Governo Federal.

Desde a implantação, mais de 35 famílias do município foram capacitadas como Famílias Acolhedoras. O candidato precisa residir em Volta Redonda; ter mais de 25 anos; ter disponibilidade para participar do processo de formação e das atividades do serviço; não ter interesse em adoção; e possuir renda familiar.

Para mais informações, basta se dirigir à sede do Serviço Família Acolhedora, localizada na Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Rua Antônio Barreiros, número 194, bairro Nossa Senhora das Graças), com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 14h.