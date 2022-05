Acidente envolve três carros na Lúcio Meira

Um acidente ocorrido no final da madrugada desta segunda-feira, envolveu três carros no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no Centro de Volta Redonda.

O acidente ocorreu no trecho que passa por baixo da alça do Viaduto Nossa Senhora das Graças. Segundo a Polícia Militar que fazia o registro da ocorrência, ninguém ficou ferido. Um dos carros tombou fora da pista sentido Vila Santa Cecília, se chocando com plantas de um canteiro. Outros dois foram parar na pista contrária.

O trânsito ainda fluía sem problemas quando este texto foi publicado, devido ao baixo movimento neste horário.