Um carro capotou após uma colisão com outro no início da madrugada desta segunda-feira, dia 2, na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Bom Jesus em Volta Redonda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi , e envolveu um Citroen e um veículo do mesmo modelo. Os bombeiros informaram que não havia nenhum registro de vítimas deste acidente no sistema da corporação.

A colisão foi nas proximidades do Mercado Maravilha e não afetou o trânsito.