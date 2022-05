Criança, de 9 anos, morre baleada em Angra dos Reis

A menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, morreu baleada, no final da noite do domingo (1º), na Rua Prefeito João Galindo, no bairro Balneário, em Angra dos Reis. Segundo os pais contaram a policiais militares, eles estavam com a criança na esquina da rua, em uma atividade de lazer, quando um homem passou correndo. Logo em seguida, ouviram um tiro e viram que Karina havia sido atingida.

Os bombeiros foram acionados, mas a menina morreu na hora. A Polícia Militar informou que não havia nenhuma operação policial na localidade, que fica próximo ao acesso para o Morro do Cavalo Cansado, e nem mesmo confronto entre facções rivais do tráfico. O corpo da menina foi removido na madrugada desta segunda-feira (2) para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. (Foto: Redes sociais)