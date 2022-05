Homem leva facada de ex-sogra, em Resende

Policiais militares foram acionados na noite de domingo, por volta das 23 horas, para verificar uma tentativa de homicídio, ocorrido na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral, em Resende. Os agentes foram acionados para irem ao Hospital de Emergência, onde um homem, de 37 anos, estava passando por cirurgia, após ser atingido por uma facada. Os agentes fizeram contato com a irmã da vítima que informou que a ex-sogra tinha atingido seu irmão com uma facada. Ela passou o endereço da sogra e os agentes foram até o local.

A acusada disse que durante uma discussão foi agredida no rosto pelo ex-genro e que pegou uma faca para se defender e acertou a vítima. A acusada e uma testemunha foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Resende.

Após o registro, a acusada permaneceu presa. A vítima, em estado gravíssimo, está no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital.