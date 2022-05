PRF apreende 19 quilos de maconha em Dorândia (Barra do Piraí)

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram nesta segunda-feira, por volta das 16h30min, um veículo Honda Civic (prata), com placa de Guarulhos (SP), no km 275, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Dorândia, em Barra do Piraí.

Após a verificação da documentação do condutor e do veículo, a equipe iniciou também a verificação dos equipamentos obrigatórios, quando percebeu um forte cheiro de maconha ao ser aberto o porta-malas.

Diante da suspeita, a equipe então procedeu revista nas bagagens dos ocupantes e encontrou cerca de 19 tabletes de maconha, perfazendo um total de aproximadamente 19 kg, dentro de uma mala no porta-malas do veículo.

O condutor, que estava completando nesta segunda-feira, 25 anos, assumiu ser o dono das drogas. Ele disse que havia saído de Guarulhos (SP) com destino a Mar de Espanha (MG), onde entregaria a droga, mas não citou quem a receberia.

O condutor já possui antecedentes criminais e está em liberdade condicional, Ele e sua esposa, de 29 anos, (passageira), foram conduzidos para a 88ª DP de Barra do Piraí. O condutor e esposa permanecerão, a princípio, detidos e a disposição da autoridade policial para registro da ocorrência e demais procedimentos.