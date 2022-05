Um adolescente, de 16 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O adolescente foi encontrado com ferimentos nos predinhos, do bairro. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Corpo de bombeiros e levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A polícia ainda não conseguiu arrolar testemunhas. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.