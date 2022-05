A Câmara de Vereadores de Porto Real (CVPR) aprovou, em sessão realizada na segunda-feira, dia 2, a instalação de uma Comissão Processante a fim de apurar uma denúncia contra o prefeito Alexandre Serfiotis.

Uma moradora da cidade, protocolou que uma propriedade rural pertencente à família do prefeito teria sido beneficiada com obras feitas por uma empresa particular que presta serviços ao município.

A instalação da comissão foi aprovada e dos 11 vereadores, 7 votaram a favor e um contra a apuração. Foram definidos os vereadores Elias Vargas (PRTB) como presidente da comissão; Fábio Maia (DC), relator e Henry de Bulhões (PDT), como terceiro membro.

Serfiotis será notificado para que apresente, no prazo de 10 dias a partir da comunicação, sua defesa no caso. A comissão tem prazo, conforme prevê a legislação, de 90 dias para apresentar sua conclusão, seja pela continuidade do processo – caso a comissão julgue que houve, de fato, infração político-administrativa, que pode levar a um pedido de impeachment – ou pelo arquivamento.

A assessoria do prefeito Alexandre Serfiotis, não se manifestou a respeito.