Colisão deixa motorista com ferimentos na Lúcio Meira, em Três Rios

Uma colisão envolvendo dois carros na manhã desta terça-feira deixou um idoso, de 69 anos, com ferimentos no km 171, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira). No bairro Nova Niterói, em Três Rios. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. A pista ficou interditada e o trânsito fluiu dentro de um posto de combustível. A unidade hospitalar não informou o estado dessa saúde da vítima.

Como o choque entre os veículos, um deles foi parar em cima da grade de proteção da rodovia. Segundo a Kinfra (concessionária que administra a rodovia), o trânsito sentido Além Paraíba (MG) ficou interditado.