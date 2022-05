Defesa Civil de Resende participa do Programa Cidades Resilientes

A Defesa Civil de Resende participou na ultima segunda-feira, dia 2, da Capacitação do Programa MCR 2030 – Construindo Cidades Resilientes, promovida pelo escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres (UNDRR) e SEDEC, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), do estado do Rio de Janeiro.

A capacitação Foi realizada por técnicos da ONU (Organização das Nações Unidas) e Secretaria Estadual de Defesa Civil e teve início às 9 e terminou às 17 horas. Nesta capacitação foram apresentadas as ferramentas para os gestores da Defesa Civil dos municípios do estado.