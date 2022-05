A Polícia Civil esta investigando uma denúncia de maus-tratos contra uma criança de 6 anos, em Três Rios. A criança disse na segunda-feira para uma tia que não queria mais voltar para a casa de sua mãe por medo de apanhar.

Segundo o pai, o menino estava com hematomas na perna e um arranhão no pescoço. O pai da criança atribuiu os maus tratos as agressões do padrasto. A criança foi encaminhada para exame de corpo de delito.

A mãe e o padrasto serão chamados na delegacia para prestar depoimento. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.