Policiais militares prenderam na tarde desta terça-feira, um homem, de 30 anos, por posse ilegal de arma de fogo na Rua Bernardo Manoel da Silva, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa.

As armas, um revólver calibre 38 com seis munições e outro calibre 22, estavam escondidas dentro do guarda-roupa de sua casa. O suspeito e as armas foram levados para a delegacia, onde o homem foi autuado pelo crime.