Um veículo bateu na traseira de um caminhão baú, na tarde desta quarta-feira, por volta das 17h10min, no km 279, da BR-393, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ninguém ficou ferido. O trânsito ficou congestionado no local. Equipe da NovaDutra foi acionada e retirou os veículos da pista. Uma passageira do automóvel ficou nervosa devido ao acidente.