Vereador vai concorrer à vaga na Alerj; diretório municipal do partido também apresentou três nomes para deputado federal

O diretório do PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Volta Redonda definiu em reunião na noite desta terça-feira, dia 4, lançar o vereador Jari de Oliveira como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Jari foi deputado estadual entre dezembro de 2021 e março deste ano e sua atuação fez com que seu nome fosse escolhido para concorrer novamente ao cargo no próximo pleito.

Na mesma ocasião, o partido apresentou os nomes do ex-prefeito de Pinheiral e vice-presidente do PSB no município, José de Arimathéa; do ex-vereador Raone Ferreira; e Nelson de Carvalho, que atuou como motorista carreteiro, é diretor da Fecam-RJ (Federação dos Caminhoneiros do Estado) e compõe a Liderança Nacional dos Caminhoneiros Autônomos; como pré-candidatos à deputado federal para o próximo pleito.

O presidente do PSB Volta Redonda, Valnei Bitencourt Saturno, afirmou que, agora, a lista de pré-candidatos será enviada para apreciação do diretório Estadual do partido. Durante a reunião, também ficou definido o nome de Jari, que retornou à Câmara de Vereadores após três meses na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) como líder do PSB na Casa.

“Fico feliz em ser lembrado pelo partido para o desafio de concorrer, pela segunda vez, a uma vaga na Alerj. Me coloco à disposição e acredito que possa dar continuidade ao trabalho que iniciei atuando como deputado estadual por pouco mais de três meses”, falou Jari.