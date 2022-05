Suspeito da morte da criança é preso em São Gonçalo

Policiais civis, com apoio de policiais federais prenderam na manhã desta quarta-feira, o outro suspeito, de 20 anos, de envolvimento da morte da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, ocorrido no domingo, dia 1º, à noite em Angra dos Reis.

De posse de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, o suspeito foi preso pelos agentes no bairro Columbandê. Segundo o delegado Vilson de Almeida, o suspeito estava na casa do pai.

O delegado afirmou que o suspeito foi o autor do tiro que matou a criança, na Rua João Gregório Galindo, no Morro da Glória I. Na noite de segunda-feira, outro suspeito foi preso, quando ia ser executado por traficantes no Morro da Glória, em Angra dos Reis. Imagens: Polícia Civil