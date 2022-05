Os armamentos estavam escondidos dentro do tanque de combustível do veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no início da tarde de quarta-feira, por volta das 13 horas, 56 pistolas calibre 9 mm e 112 carregadores, no km 18, da Rodovia BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), em Lavrinhas (SP).

Durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram um veículo Guincho G-250, transportando um veículo Hyundai HB20. O responsável pelo veículo viajava como passageiro no guincho.

Durante a abordagem, o motorista apresentou versões conflitantes sobre a viagem e sobre os motivos do veículo estar sendo guinchado. Com isso, através da expertise dos policiais envolvidos na ocorrência, foi decidido aprofundar a fiscalização no veículo.

Os agentes localizaram 56 pistolas de calibre 9 mm todas com numeração suprimida e 112 carregadores dentro do tanque de combustível do HB20. As armas de fogo e carregadores são de fabricação estrangeira.

O condutor acabou admitindo que pegou o veículo em Itajaí (SC), e levaria para Volta Redonda (RJ) e que pelo serviço receberia R$ 5 mil. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Lavrinhas (SP) para os procedimentos de praxe.