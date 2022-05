Uma das ações resultantes da reunião será a criação do projeto piloto de uma ouvidoria da concessionária em Barra Mansa

A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realizou nesta quinta-feira, dia 5, uma reunião com a participação da presidente da CCR-Rio São Paulo, Carla Fornasaro. Na pauta, o assunto principal foi o fechamento dos acessos à Rodovia Presidente Dutra, que vem prejudicando empresas e propriedades particulares localizadas às margens da rodovia. Como uma das medidas para buscar solução ao problema, Carla determinou a criação de uma espécie de ouvidoria, que será um projeto piloto, para analisar caso a caso os processos de fechamento. O atendimento será feito na sede da ACIAP-BM e a intenção é que o modelo seja implantado também em outros municípios.

Todo o processo teve início por meio da mobilização de empresários feita pela ACIAP-BM para o entendimento com a CCR-Rio São Paulo sobre os fechamentos, numa reunião realizada em março, que contou com a presença do ex-deputado e ex-prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos, que, na ocasião, falou sobre sua experiência e atuação em relação a processos parecidos ocorridos no município enquanto foi prefeito da cidade. O passo seguinte foi a reunião realizada hoje. Em outro desdobramento da reunião, ficou acertado que a ACIAP-BM vai liderar a organização das prefeituras dos municípios localizados às margens da Via Dutra para apresentar as demandas ao Governo Federal.

Além da diretoria da entidade e de Sandro Matos, participaram do encontro o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, vereadores, representantes da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), da ADR Líder, empresários e donos de propriedades rurais localizadas às margens da Via Dutra.

A presidente da CCR-Rio São Paulo afirmou que o tema do fechamento de acessos é complexo e que a concessionária lida com ele em toda a rodovia, mas que está sensível à repercussão que os fechamentos causaram. “Esta concessão nasce com novos investimentos, desafios e obrigações e o relacionamento pauta nossa gestão. Na questão específica dos acessos, vamos reavaliar caso a caso”, destacou.

Para o presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, a reunião foi bastante positiva e trará bons resultados para o município. “Agradecemos a presença de todos que vieram aqui hoje e a disponibilidade da CCR Rio- São Paulo em nos atender e buscar soluções para esse problema que vem gerando muitos transtornos e prejuízos aos empresários do nosso município. A Via Dutra, que sempre foi um dos pilares do desenvolvimento de nossa região, hoje vem sendo um freio para esse mesmo desenvolvimento. Os empresários, em meio à crise econômica, com os acessos fechados, não têm condição alguma de bancar milhões na construção de acessos às empresas, como era indicado pela concessionária. Mas acredito que hoje estamos dando um passo importante para mudar essa situação, com o estreitamento dessa relação”, disse Gattás.

O prefeito Rodrigo Drable também afirmou que outros municípios também passam pelos problemas enfrentados em Barra Mansa e defendeu que as soluções sejam buscadas conjuntamente. “Essa pauta se estende a toda a região, afetam a todas as cidades às margens da rodovia. De Itatiaia à Baixada são problemas parecidos. No nosso caso, já prospectamos, por exemplo, a necessidade que existe da parceria para investimentos como os parques industriais que serão implantados aqui. Por isso, meu pedido hoje aqui é pelo diálogo, não só cordial, mas um diálogo técnico e que seja também mais efetivo”, falou ele.

O ex-prefeito de São João de Meriti, Sandro Matos, expôs sobre a demanda apresentada a ele na primeira reunião, afirmando a importância da atual concessão desenvolver um novo entendimento com as empresas e pessoas afetadas. “Temos o prefeito Rodrigo Drable disposto a abrir novas conversas, a ACIAP-BM buscando soluções para as demandas que os empresários trazem até ela, todos querendo o melhor para a cidade. Sabemos que alguns casos já estão em andamento e esses precisam de mais celeridade e outros, se ainda não andaram, porque não acontece? Mas não tenho dúvidas de que a nova gestão, por sua competência, vai desenvolver uma boa relação”, falou Matos.

DESLIZAMENTO – Outro assunto discutido foi o deslizamento de terra ocorrido no bairro Vila Ursulino, numa rua às margens da rodovia, há cerca de uma semana, estando o local ainda interditado. Sobre isso, a presidente da CCR Rio-São Paulo afirmou que uma equipe técnica está cuidando diretamente do caso. Segundo ela, a terra que deslizou é que está segurando o restante do talude, não podendo, assim, ser retirada. “Estamos tentando evitar um problema maior, por isso a terra ainda não foi retirada. Aguardamos o parecer dos engenheiros que acompanham o caso, para que possamos fazer essa retirada com segurança”, explicou ela.