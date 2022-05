Professor do curso de Direito do UniFOA, Luiz Cláudio Gonçalves Júnior é um dos coautores do livro “Desafios do Exercício da Fé no Ordenamento Jurídico Nacional”, recém-lançado e fruto de um seminário com mesmo nome, que aconteceu em abril deste ano.

A realização foi da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), uma das Instituições mais respeitadas e antigas do país, fundada em 1873, com sede no Rio de Janeiro. Vários profissionais foram convidados a uma colaboração e todos os palestrantes – quase 20 – se tornaram coautores do livro.

Luiz Cláudio, que é professor nas disciplinas de Direito e Bioética; História do Direito e Ética Profissional, participou com um capítulo intitulado “Subterrâneo Laico e Consciência Ecológica: o direito ao exercício espiritual nas profundezas da Terra”, tema que também norteou sua palestra no seminário.

Ele conta que mostrou como é comum o exercício espiritual em cavernas, seja por católicos, budistas e de outras religiões, explicando que o local onde se exerce a fé pode ser qualquer um.

“Além disso, busquei introduzir a responsabilidade do homem na preservação desses espaços, especialmente por ser rico em recursos hídricos, apontando que é possível conciliar religião com preservação ambiental. Neste sentido, exige-se um maior diálogo entre todos para que a pluralidade religiosa e seu exercício sejam respeitados, pois até mesmo o subterrâneo deve ser considerado laico”, explicou.

O seminário, que aconteceu no plenário da IAB, no Rio de Janeiro está disponível aqui.