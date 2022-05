Evento comemora quatro anos de implantação do projeto que atende novos pacientes usuários de insulina na Farmácia Municipal

O Programa de Atenção ao Diabético do Departamento de Assistência Farmacêutica, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, promove Roda de Conversa Especial nesta sexta-feira, 6. O encontro com pacientes usuários de insulina e tiras para verificação da glicemia será às 9h, na Farmácia Municipal, no Aterrado, para comemorar os quatro anos de implantação do projeto.

De acordo com a diretora de Assistência Farmacêutica da SMS, Juliana Boechat, o programa prevê Rodas de Conversa na primeira sexta-feira do mês com os novos pacientes diabéticos, captados pela Comissão de Demanda em Saúde. Hoje, 2.475 usuários são atendidos mensalmente com tiras para verificação da glicemia por meio capilar, como ferramenta no controle da diabetes.

“O objetivo é tornar a doença compreensível ao paciente e promover o autocuidado. No encontro, o usuário é capacitado a utilizar o aparelho para verificação da glicemia – manutenção, conservação e higienização; aprende sobre aplicação de insulina; e tem dicas para melhorar a qualidade de vida com alimentação correta, exercício físico e ficando longe do cigarro, por exemplo. O paciente ainda recebe orientação para utilização da rede de saúde em benefício do seu tratamento”, explicou Juliana.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR