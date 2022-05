Doses também serão aplicadas nos shoppings Sider e Park Sul e na UBSF Vila Mury

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove mais um plantão de vacinação contra a Covid-19 e Gripe no fim de semana. A novidade desta edição é que haverá aplicação de doses no sábado, dia 7, durante o evento Rua de Compras, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. O horário de atendimento para a vacinação é das 9h às 16h.

Já no sábado e domingo, dias 7 e 8, o plantão de vacinação ocorre nos shoppings Sider, das 9h às 20h (no sábado) e das 14h às 20h (no domingo). No Park Sul – sábado e domingo – das 10h às 20h, e na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Vila Mury, das 8h às 18h30.

Todas as doses contra a Covid-19 estarão disponíveis: desde a pediátrica – indicada para crianças de 5 a 11 anos – até a quarta dose recomendada para idosos a partir de 60 anos e para pessoas acima de 18 anos com diabetes, obesidade grau 3 ou imunossuprimidas.

Já a vacina contra a Gripe é recomendada para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; Gestantes e puérperas; Trabalhadores da educação; Pessoas com comorbidades; Pessoas com Deficiência permanente; Agentes das forças de segurança e salvamento; das Forças Armadas; Caminhoneiros; Trabalhadores portuários; e Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

As pessoas que forem se vacinar devem apresentar caderneta de vacinação, CPF e cartão SUS. Os trabalhadores das categorias listadas acima devem incluir o comprovante de atuação na área.

A enfermeira da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Milene Paula de Souza, informou que crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias também devem se vacinar contra o Sarampo.

“Além das crianças desta faixa etária, grávidas e puérperas devem atualizar o cartão de vacinas contra a gripe”, recomendou.

Milene ressaltou que a adesão dos profissionais de saúde para a campanha de vacinação contra a gripe ainda está baixa. Profissionais que atuam em consultórios, farmácias e laboratórios devem procurar um dos pontos de vacinação para atualização da caderneta.

“Os profissionais de saúde devem se imunizar o quanto antes. Além da vacinação contra a gripe, também está disponível a vacina contra o Sarampo para esse grupo prioritário”, disse.

Confira abaixo o cronograma de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana:

Infantil:

1ª DOSE

Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19;

2ª DOSE

Crianças vacinadas com a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais, e também as vacinadas com a primeira dose da Pfizer há dois meses ou mais.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após dois meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há pelo menos três meses;

4ª DOSE

Idosos de 60 anos ou mais e pessoas acima de 18 anos, imunossuprimidas, diabéticas ou com obesidade grau 3, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.

Testagem para Covid-19

Aos fins de semana e feriados, os testes para detecção da Covid-19 são realizados na UBSF Vila Mury, das 8h às 18h30. Pessoas com sintomas gripais leves devem procurar atendimento no local.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.