Mais de 20 bichinhos, entre cães e gatos, estarão disponíveis para guarda responsável

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da pasta, promove neste sábado, dia 07, espaço de adoção “Família Animal”. Nesta edição, o evento acontecerá durante a Rua de Compras, evento promovido das 9h às 16h, próximo à Uai Brasil, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

A coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade, citou que 23 animais – 10 gatos adultos, além de três cães adultos e nove filhotes – estarão disponíveis para guarda responsável. Os interessados na adoção devem ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

“As pessoas que desejam adotar um gato recomendamos que leve uma caixinha de transporte no dia a fim de evitar fugas até a residência e para adoção de cães sugerimos levar uma guia e coleira”, disse a coordenadora de Defesa e Bem-Estar Animal da SMMA, Ana Andrade.

Não serão aceitos outros animais para adoção durante o evento, os únicos disponíveis serão aqueles levados pelos organizadores.

Castração

Os animais da feira de adoção são provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Os animais adultos disponibilizados para adoção já estão castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555.

Para doar

As ONGs e Protetores de Animais que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, já que há o limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico.

Serviço

A SMMA está funcionando em novo endereço na Avenida 7 de Setembro, loja 06 e 07, no bairro Aterrado. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3350-7123. Fotos: Arquivo- Secom