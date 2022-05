Casa pega fogo no bairro Monsuaba, em Angra

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado para controlar o incêndio em uma casa localizada na Rua Abílio de Souza Araújo, no bairro Monsuaba, em Angra dos Rios. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas por mais de cinco horas. Segundo apurou a Defesa Civil, um curto teria sido a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil esteve no local e interditou o imóvel para análise. Seis pessoas ficaram desalojadas: dois adultos, dois adolescentes e duas crianças. Eles foram para uma casa de parentes e, na segunda-feira (9), serão atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Monsuaba.