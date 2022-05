Feira de Artesanato é realizada em Barra Mansa

Evento reúne produtos especiais com foco no Dia das Mães

As praças da Matriz de São Sebastião e da Liberdade, ambas na área Central de Barra Mansa, receberam neste sábado, 07, mais uma edição da Feira de Artesanato promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. O evento começou às 9 horas e segue até às 17 horas e é uma boa opção para os consumidores que desejam adquirir um presente diferenciado e exclusivo para homenagear as mães neste segundo domingo de maio, quando é celebrado o Dia das Mães.

Segundo a gerente de Turismo da Prefeitura, Bhella Santos, cerca de 60 artesãos dos coletivos Vivendo de Arte, Borogodó, CIA do Artesanato e das feiras da Preguiça e Criativa. “O setor é uma importante fonte de geração de renda e uma parcela significativa dos artesãos vive da produção e venda dos seus artigos. Com foco no Dia das Mães, foram produzidas algumas peças especiais que vão agradar em cheio quem recebê-las de presente, como bijouterias, decoração, tricô e crochê, doces e compotas caseiras, destacou a gerente, ressaltando que a iniciativa estimula a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local.

O secretário da Pasta, Bruno Paciello, enfatizou que o setor da Economia Criativa segue em constante crescimento não somente em Barra Mansa, mas em todo o Brasil. “Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 10 milhões de brasileiros ganham a vida com a comercialização de produtos artesanais, movimentando cerca de R$ 50 bilhões por ano”.

Paula dos Santos, artesão a aproximadamente dois anos e seis meses pelo Coletivo Borogodó, disse da importância de Feira. “Nesses eventos ampliamos nossa rede de contatos e, consequentemente, aumentos a quantidade de encomendas. Os eventos têm sido fundamentais para alavancar a comercialização dos nossos produtos”.

MAIS EVENTOS – Na próxima sexta-feira, dia 13, uma caravana com 40 artesãs barra-mansenses participa da 14ª Feira Rio Artes Manuais. O evento é considerado a maior feira de artesanato da América Latia e tem a finalidade de promover o artesanato fluminense.

Na ocasião, as artesãs do município vão expor seus produtos no estande da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Fotos: Chico de Assis