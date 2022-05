Homem é agredido a facadas por ciúmes, em Valença

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste sábado, por volta das 7 horas, para comparecer ao Hospital Santa Isabel, onde tinha dado entrada um homem, de 49 anos, com ferimentos provocados por facadas e corrente de aço, na Rua José Fagundes, no bairro Santa Isabel do Rio Preto, em Valença.

Os policiais militares fizeram contato com a vítima que contou ter sido agredido por volta das 3 horas da madrugada por um homem, de 35 anos, por ciúme de uma mulher, de 36 anos. Os agentes localizaram o agressor que foi levado para a Delegacia de Polícia, de Valença.

Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital Escola, em Valença.