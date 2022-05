Homem é preso com drogas em Paraíba do Sul

Policiais militares e civis prenderam neste sábado, um homem, de 27 anos, por tráfico de drogas, no bairro Vila Salutaris, em Paraíba do Sul. O homem guardava as drogas, que estavam escondidas, para serem repassadas para comparsas no terraço do prédio em que ele mora.

Os policiais encontraram uma mochila com mais de 1 kg de maconha e 134 cápsulas de cocaína, uma balança, um rádio comunicador e dinheiro. A bolsa estava escondida dentro de um cômodo.

Ele recebeu voz de prisão e levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Paraíba do Sul.