Polícia Militar apreende drogas, em Volta Redonda

A Polícia Militar apreendeu na manhã deste sábado (7), em Volta Redonda, armas, drogas e munições. A ação foi no bairro Nova Primavera. Os agentes foram ao local checar informação de venda de drogas quando traficantes fugiram por uma área de mata. Eles não foram alcançados, mas, após buscas, os policiais encontraram no local duas espingardas (uma delas artesanal), 19 munições, 532 pinos de cocaína, 111 trouxinhas de maconha, uma sacola contendo 264 gramas da mesma droga, 240 pedras de crack, 4.500 pinos vazios, uma balança de precisão, uma roupa do Exército, um rádio comunicador e 21 etiquetas com diferentes valores para serem embalados para venda.

O material estava perto dos fundos de uma casa e foi levado para a delegacia de polícia. (Foto: PM/Divulgação)