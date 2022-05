Polícia Militar apreende drogas no bairro Ipiabas

Policiais militares apreenderam na noite de sexta-feira, 486 pinos de cocaína e 58 tiras de maconha na Rua São Sebastião, na Vila Pegas, no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí.

Os agentes receberam denúncias sobre o tráfico no local e que iria chegar uma carga de drogas. Os policiais prenderam três suspeitos. Um deles é pai de um dos suspeitos. Ele alegou que escondeu uma bolsa com parte dos entorpecentes para evitar que o filho fosse preso. Foto: Polícia Militar