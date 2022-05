Polícia Militar prende jovem com drogas em Quatis

Policiais militares do 37º BPM prenderam na tarde de quinta-feira, após troca de tiros, um jovem, de 21 anos, com drogas numa área de mata localizada na Rua Alfem Ferreira, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Quatis.

Os agentes receberam informações sobre suspeitos que estariam embalando drogas. Ao chegar ao local indicado, os suspeitos fugiram atirando contra os policiais. Um jovem, de 21 anos foi preso. Com ele foram apreendidas várias sacolas plásticas contendo um tablete e 95 invólucros de maconha, 62 papelotes e um saco de cocaína, balança de precisão e material para embalar drogas.

O jovem, as drogas e o material apreendidos foram levados para a 100ª Delegacia de Polícia, de Porto Real. O delegado titular, Marcelo Nunes Ribeiro autuou o suspeito por tráfico de drogas, associação para o tráfico, permanecendo preso.