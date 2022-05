Acidente envolve duas motos e deixa feridos na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente ocorrido na noite de sábado, por volta das 21h30min, deixou dois motociclistas, de 24 e 22 anos, feridos, ao colidirem contra um guincho da concessionária NovaDutra, na Rodovia Presidente Dutra, no retorno do bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem, de 22 anos, foi socorrido em estado grave. O caminhão guincho estava removendo para o pátio da PRF, no km 287, no distrito de Floriano (Barra Mansa) dois veículos envolvidos em um acidente no km 297, em Resende.

O caminhão fazia o retorno, no km 274 (Barra Mansa), quando ocorreu a colisão das motos. Os dois foram socorridos pelo socorro da NovaDutra e do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

REMOÇÃO

Os veículos (Sandero, carretinha e caminhonete Strada) estavam com licenciamentos atrasados. Desta forma, além da aplicação das multas de trânsito, os veículos foram removidos para o pátio.

Uma das motocicletas estava com o licenciamento vencido, sendo multada e removida para o pátio. Uma equipe PRF esteve no local prestando atendimento e preencheu o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).