Novas calçadas com acessibilidade começam a ser construídas em Volta Redonda

Como parte do Plano de Mobilidade Urbana, empreiteiras responsáveis avançam com os trabalhos no calçamento em dois bairros nesta semana

A construção dos mais de seis quilômetros de novas calçadas, como parte do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, que está sendo implantado em parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura, foi iniciada em alguns pontos e avança nesta semana em dois bairros. A empreiteira Santa Luzia começa nesta terça-feira, dia 10, a reforma do calçamento nas avenidas Oscar de Almeida Gama e 17 de Julho, além da Rua Jaime Pantaleão, todas no bairro Aterrado.

No Laranjal, a empresa Metropolitana avança com a troca do calçamento em algumas vias próximas ao antigo Hospital da CSN. Como parte da primeira etapa, as equipes já iniciaram os trabalhos nas ruas 164, 163, 161-B, avançando nesta semana para as ruas 162 e 160. Em seguida, serão contempladas a Rua 43 e José Policarpo, na Vila Santa Cecília.

A segunda etapa vai abranger os quarteirões entre o prédio do antigo Escritório Central da CSN até as calçadas em frente ao chafariz da Praça Brasil. No total, a empresa vai trocar o calçamento de 11 trechos, somando 33m².

As novas calçadas contam com piso intertravado, que possui maior durabilidade e resistência, além de facilitar outras ações como reparos subterrâneos, visto que são de fácil reposição. O projeto também contempla acessibilidade para pessoas com deficiência, como piso tátil e rampas de acesso para cadeirantes.

“A expectativa é que as obras de construção de ciclovias sejam iniciadas nas próximas semanas, e as primeiras 12 mil luminárias de LED cheguem no próximo dia 20, começando a troca logo de imediato. São várias intervenções acontecendo ao mesmo tempo, tudo pensado em impactar o menos possível no dia a dia da população. Mas são obras importantes para a cidade e que vai melhorar em vários sentidos a mobilidade urbana de Volta Redonda”, explicou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Ponte

A construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul avançou com os trabalhos de “bate-estacas”, que são realizados simultaneamente nos bairros Aero Clube e Aterrado. Os serviços acontecem em dois pontos que darão origem às rampas de acesso da nova ponte, próximos ao Kartdódromo Municipal (Aero) e ao Fórum de Justiça (Aterrado). De acordo com o projeto, as fundações seguirão sendo feitas ao mesmo tempo até que se encontrem no meio do leito do rio.

A nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul terá 418 metros, ligando os bairros Aterrado e Aero Clube, chegando até a Radial Leste. Esta nova passagem vai agilizar a ligação entre as regiões da cidade que são separadas pelo rio, dentro de um projeto maior que contempla ainda dois novos viadutos e uma alça no viaduto Heitor Leite Franco.

O Plano de Mobilidade Urbana terá um total de cerca de R$ 140 milhões em investimento, envolvendo intervenções na estrutura viária, contemplando pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias, obras de arte especial de engenharia, abrigos para usuários do transporte público, sistemas inteligentes de tráfego e a iluminação pública.

“Conseguimos antecipar a troca das calçadas, vamos continuar a instalação das lâmpadas de LED assim que chegarem, atendendo a toda a cidade, e as construções que levam mais tempo seguem a todo vapor. Estamos reconstruindo nossa cidade e Volta Redonda está mudando para melhor, graças à parceria fundamental com o Governo do Estado, que tem ajudado a cidade com grandes investimentos”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.