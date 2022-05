Vítima ameaçava se jogar do Viaduto Ministro Odilon Braga



Agentes do Cproeis, a serviço da Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, impediram na tarde desta quarta-feira (04) uma tentativa de suicídio no Centro do município.

A ação aconteceu quando policiais que estavam em patrulhamento nas proximidades do Centro, desconfiaram da atitude de uma mulher no alto do Viaduto Ministro Odilon Braga. Ao se aproximarem, foi notado que a mulher estava tentando cometer o suicídio.

Foi então que um dos agentes se aproximou de forma cautelosa da mulher, impedindo que ela praticasse a ação.

A vítima foi encaminhada até a base do Segurança Presente, localizada na Praça dos Eucaliptos, e, em seguida, levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Queimados, onde passou pelo atendimento da Assistência Social.

“Esse é o trabalho que cobramos dos nossos agentes. Devemos estar sempre atentos a qualquer ação que ponha em risco a vida de qualquer cidadão. E hoje só podemos dar os parabéns a essa guarnição que conseguiu com maestria evitar essa tentativa de suicídio”, destacou o Luiz Costa, Secretário de Segurança e Ordem Pública.

“Parabéns aos nossos agentes, pois evitar uma tentativa de suicídio é mais complexo do que parece, qualquer passo em falso a vítima completa a ação. Então só podemos agradecer pela atitude que tiveram hoje”, disse o prefeito Glauco Kaizer.