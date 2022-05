A Polícia Militar deteve no fim da tarde desta segunda-feira (9), em Volta Redonda, um jovem, de 26 anos, suspeito de participar dos assassinatos de Adriano Estaneck Pereira, e de seu filho, João Henrique Souza Estaneck, de 8 anos, em abril deste ano. Ele foi detido após um confronto entre traficantes e policiais militares na Rua União, na Servidão Felicidade, no Morro da Conquista, no bairro Santa Agostinho.

Segundo a Polícia Militar, um adolescente, de 15 anos, também foi apreendido na ação, que resultou na apreensão de 505 pinos de cocaína, 58 tiras de maconha, dois celulares e R$ 30. De acordo com a PM, o mais velho também é suspeito de participar do triplo homicídio ocorrido no Retiro dias antes dos assassinatos de Adriano e seu filho.

A PM informou que os agentes foram ao local verificar denúncia de homens armados vendendo drogas e quando a guarnição chegou foi recebida a tiros. Os agentes revidaram atirando sete vezes contra os criminosos. Após o fim do confronto, os suspeitos foram encontrados. Não foi informado se alguém foi atingido durante a troca de tiros.

A dupla e o material foram levados para a delegacia da cidade, onde a ocorrência era registrada no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)