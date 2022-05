Centro de Tratamento da Covid-19 promove Semana da Enfermagem

Com foco no combate ao estresse e a manutenção da qualidade de vida, evento segue até a sexta-feira, 13

O Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19/UPA Região Leste realiza até a próxima sexta-feira,13, a Semana da Enfermagem. O evento composto por workshop tem como tema “A atenção plena ao profissional de enfermagem com o estresse diário”.

De acordo com a coordenadora de enfermagem da unidade, Adriana Alves, a iniciativa visa reduzir os impactos provocados pelos fatores estressantes no dia a dia da categoria. “O estresse é a causa de vários fatores de ameaça e desafios diariamente, que exige um determinado esforço emocional e físico para enfrentamento das diversas situações no ambiente de trabalho. A área da enfermagem é abrangente e considerada uma das mais acometidas pela doença, causada em alguns casos, pela vivência direta e ininterrupta com o processo de dor, morte, sofrimento, desespero, incompreensão, irritabilidade dos pacientes e familiares. Por isso, é importante estar atento a questão”, destacou.

Adriana pontuou que o estresse é composto por fases: alerta, resistência, exaustão e quase exaustão. “Sendo assim, é possível atuar com técnicas de prevenção à doença, buscando a primazia da saúde do trabalhador e a qualidade de vida no ambiente de trabalho”.

Neste primeiro dia do evento, entre as atividades realizadas, destaque para a oficina de relaxamento.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – De olho na melhoria da qualidade do atendimento ao usuário da saúde pública municipal, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está investindo em ações de capacitação e qualificação profissional.

Na última semana, especialistas, técnicos, condutores de ambulância, farmacêutica, recepcionistas, maqueiros, auxiliares de serviço gerais e equipe multidisciplinar do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 (UPA Leste) receberam as atualizações sobre os principais atendimentos aos pacientes.

De acordo com o coordenador médico da unidade e responsável pela iniciativa, Dr. Ricardo Yuji Anami, o treinamento abordou entre outras questões a admissão de paciente grave, atuação da equipe em parada cardiorrespiratória, eletrocardiograma, emergências e casos graves. “Acreditamos que investir no capital humano é a principal missão da atual gestão. A capacitação dos funcionários traz o retorno efetivo nos cuidados e a atenção aos pacientes. Por isso, capacitar, integrar e orientar a equipe são medidas importantes”, disse o médico, destacando que a capacitação alcançou pelo cerca de 50 profissionais da unidade.

O Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19 começou a funcionar em abril de 2020, no auge da pandemia. A unidade foi fundamental para auxiliar no tratamento dos casos da doença registrados em Barra Mansa, concomitantemente com os atendimentos prestado pela UPA Centro, Santa Casa e Hospital da Mulher.

O resultado dos trabalhos pode ser traduzido no número de atendimentos. De abril até dezembro de 2020, foram 8.175 atendimentos; em 2021, 18.349 e de janeiro a abril deste ano, 13.534.

Com o avanço da vacinação e a expressiva redução dos casos de Covid, a intenção da Secretaria de Saúde é ampliar os atendimentos na unidade para além dos casos de síndrome respiratória. A possibilidade está sendo avaliada.