A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira, dia 10, dois suspeitos, um deles portava dois pinos da droga, mais de 700 tambores de cocaína, no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Segundo a PM, foram apreendidos também 714 tambores de cocaína, um saco com 100 gramas da droga, 14 pinos do entorpecente, duas balanças de precisão, seis rádios transmissores, um saco contendo tubos vazios, folhas com anotações do tráfico e nove cartelas com etiquetas.