Circuito Dia D: Feira de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS vai reunir empresas e terá profissionais saindo do evento já empregados

Imagine um evento de empregabilidade e inclusão no qual centenas de pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS se encontram com empregadores e já podem sair empregadas em pouquíssimo tempo. Essa é uma das propostas do Circuito Dia D: Feira de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Reabilitados do INSS’, promovido pela Prefeitura de Resende, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, no próximo dia 19 de maio. As atividades se estendem das 9h às 18h, no CIEP do Manejo – Polo Integrado. Resende (Cederj, Faetec e Ceja), que fica na Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, nº 1920, Manejo.

Organizado através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, a feira terá como maior articulador o Sistema Nacional Emprego (SINE), ponto de partida no percurso do evento. Ao chegar, todos os visitantes reabilitados do INSS ou com deficiência interessados em uma oportunidade de emprego deixarão ou atualizarão os dados com a frente que intermedia demandas de emprego no município. Após passar pelo SINE, será o momento do encontro entre profissionais e empregadores.

De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, a previsão é de que mais de 40 empresas, incluindo entidades de renome no mercado, estejam presentes com o intuito de efetuar contratações. Elas estarão organizadas em tendas, prontas para receber os candidatos, que podem, inclusive, já sair empregadas do local depois de passar por processos seletivos e entrevistas, que ficam por conta das próprias empresas.

O modelo de evento foi desenvolvido pelo Instituto Rede Incluir e é considerado um grande sucesso em outras cidades. Baseado em levantamentos de edições passados do evento, em média, 40% dos visitantes que se adequam aos critérios do público-alvo já saem do evento com a vaga de emprego assegurada. Outros terão continuidade em processos seletivos ou ficam com currículos em banco de dados das empresas.

– O evento é uma ferramenta importante na empregabilidade da pessoa com deficiência e estamos felizes em trazer um projeto como esse para Resende. Montamos uma programação especial, reunimos empresas de renome e que podem proporcionar grandes oportunidades para esses profissionais. Nosso objetivo é reforçar cada dia mais o trabalho de fomentar o mercado de trabalho para esses profissionais que lidam com obstáculos diferentes para seguir na carreira profissional – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Além das oportunidades de emprego, o evento terá um ambiente agradável para todos os visitantes. Entre as atrações, o Programa Gente Eficiente, da Secretaria Municipal de Educação, fará uma apresentação musical de orquestra, além da Pestalozzi e Apae, outros dois convidados especiais