Preso em BM confessa participação em furtos

A Polícia Civil de Barra Mansa prendeu em flagrante, na segunda-feira (9), um homem de 32 anos que confessou ter participado do arrombamento e furto à Padaria Colúmbia, localizada no Centro da cidade. A prisão foi feita pelo delegado Michel Floroschk, também no Centro, depois de obter as imagens gravadas por uma câmera de segurança.

De acordo com o delegado, o preso confessou o furto e disse que também participou de outro crime idêntico, na loja da Natura, que fica na Rua Mário Ramos, também na região central da cidade. Ele apontou ainda o comparsa no arrombamento à padaria, de onde furtou vários maços de cigarros, isqueiros e R$ 90.

Já na loja de cosméticos – de onde foram levados diversos frascos de perfumes –, ele confessou ter agido em conjunto com outro homem, que também já está identificado. Segundo o delegado, o preso foi encontrado vestindo a mesma blusa com a qual aparece nos dois furtos registrados pelas câmeras de monitoramento. Informa Cidade