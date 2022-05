A Equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª DEL da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou por volta das 11h30min, desta terça-feira, um veículo VW Parati GL 1.8 MI, com placa de Sabaudia (PR) no km 252, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da entrada de Arrozal, em Piraí (RJ).

Ao volante estava o condutor, de 32 anos, que demostrou nervosismo extremo. Os agentes perceberam que no interior do veículo exalava odor característico de maconha. Durante revista no interior do veículo foram encontrados escondidos em várias partes do carro, 20 invólucros contendo haxixe.

O homem confessou que ele mesmo escondeu a droga no veículo. Disse que estava vindo de Maringá (PR) e que receberia R$ 10 mil para transportar as drogas até Guarapari (ES), onde entregaria para um desconhecido.

O condutor recebeu voz de prisão por tráfico de droga e a ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia, para os procedimentos de praxe. Após perícia foi constatado 10,357 kg de haxixe.