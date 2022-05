Com o objetivo de aprimorar cada vez mais o trabalho da Guarda Civil Municipal de Porto Real, GCM, agentes participam hoje e no próximo dia 13, de um curso de técnicas policiais, com o Instrutor de Armamento e Tiro , Sargento Monteiro da Polícia Militar. Segundo o Comandante da GCM, Douglas André de Souza, a Secretaria de Ordem Pública busca sempre o aprimoramento para que os serviços prestados na segurança pública sejam cada vez melhores. “É muito importante que os agentes estejam sempre passando por cursos de aperfeiçoamento” – Frisou o Comandante, comentando que cerca de 30 agentes divididos em duas turmas farão o curso. Foto: fabiano sabino