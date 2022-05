Gerente da AAP-VR assume presidência do Conselho do Idoso

A gerente de Assistência Social da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, Kátia Maria Ramos Silvério Alves, assumiu hoje a presidência do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em solenidade na sede da Prefeitura, que contou com a presença de diversas autoridades, como os secretários municipais de Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo da Costa, que representou o prefeito Antônio Francisco Neto; de Ordem Pública, Luiz Henrique Barbosa, e de Ação Comunitária, Carla Duarte. O diretor de Diretor de Cultura, Esporte e Turismo da AAP-VR, Artur Gomes de Lima, representou o presidente Ubirajara Vaz.

As atribuições do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa são acompanhar e avaliar os planos, programas, projetos e orçamentos públicos municipais destinados ao idoso; receber sugestões, reclamações, reivindicações ou denúncias de ações ou omissões; emitir pareceres, recomendações e implementações de políticas no âmbito municipal e formular diretrizes que promovam atividades que visem à defesa dos direitos dos idosos.

Ao agradecer a presença de todos, a nova presidente do Conselho disse que Volta Redonda é referência no tratamento do idoso, mas que o trabalho dos conselheiros e das autoridades municipais pode fazer com que melhore ainda mais.